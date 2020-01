Berlusconi incontra vertici di Forza Italia per rilancio partito (Di venerdì 10 gennaio 2020) Silvio Berlusconi ha incontrato oggi ad Arcore i vertici di Forza Italia per fare il punto sulla situazione politica. Nel corso della riunione, fanno sapere fonti azzurre, ''oltre ad affrontare i temi politico organizzativi necessari per rilanciare e rendere più incisiva l'azione di Forza Italia, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi - ampio spazio è stato dedicato ai temi della politica internazionale, alla luce soprattutto dei preoccupanti scenari internazionali che coinvolgono direttamente l'Italia". Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Berlusconi incontra vertici di Forza Italia per rilancio partito - -