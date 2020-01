Benevento, donna disabile accoltellata in piazza San Modesto, arrestato sordomuto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un uomo di 44 anni, disabile mentale e sordomuto, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio: è accusato di avere accoltellato una donna di 50 anni, anche lei con problemi psichichi, in piazza San Modesto a Benevento durante una lite. Il 44enne è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile, è in attesa della convalida del fermo. Leggi la notizia su fanpage

