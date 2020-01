BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 11 gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 11 gennaio 2020: Wyatt rassicura Sally quando la stilista si preoccupa per aver ferito Hope… Hope è dispiaciuta per la reazione esagerata avuta con Sally, Liam pensa che loro non debbano chiudere il mondo esterno fuori se vogliono superare il lutto.. Thorne parla con Katie di come il nuovo impegno di Bill con Will stia rendendo sereni sia lei che il bambino… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 11 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

