Bayside School, via alla nuova edizione della mitica serie: le anticipazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ (quasi) tutto pronto per reboot di Bayside School, “Saved by the Bell“: altri due volti familiari compariranno al seguito della fortunata serie. Scopriamo insieme chi sono. Ottime notizie per gli aficionados di Bayside School. Altri due volti storici della mitica serie compariranno nel reboot della stessa, “Saved by the Bell”. Mark-Paul Gosselaar ha rivelato … L'articolo Bayside School, via alla nuova edizione della mitica serie: le anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SkyTG24 : Bayside School, arriva il reboot: com’erano e come sono gli attori. FOTO - sfiorata82 : RT @badtasteit: #BaysideSchool: Zack e Kelly appariranno negli episodi del revival - badtasteit : #BaysideSchool: Zack e Kelly appariranno negli episodi del revival -