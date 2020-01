“Basta, hai 50 anni”. Elenoire Casalegno, la foto col micro abito scatena la polemica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Elenoire Casalegno è un gran bel pezzo di donna. Bella, sexy, fisico perfetto e sguardo magnetico, Elenoire Casalegno è una donna che sa come far perdere la testa ai suoi fan che la seguono con passione sui social dove la bella Casalegno posta spesso foto delle sue giornate e della meraviglia che è. Per Elenoire Casalegno questo è un periodo particolarmente felice: a livello lavorativo le cose vanno molto bene. La Casalegno conduce, insieme a Giovanni Ciacci, il programma Vite da copertina su Tv8. Anche a livello sentimentale tutto procede a gonfie vele. Dopo la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi, la presentatrice 43enne ha conosciuto Andrea, un uomo che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo e grazie al quale la Casalegno ha ritrovato la gioia. Felice dentro, sempre più bella fuori. Lo dimostrano gli scatti che Elenoire condivide coi suoi fan sui social. L’ultimo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

