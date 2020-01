Basket, la Virtus Bologna va in trasferta a Roma, mentre Milano ospita Treviso nella 18a giornata di Serie A 2019-2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inizia il girone di ritorno di Serie A Basket 2019-2020 in questo weekend. Apre, sabato 11, alle 20.00, l’anticipo tra Reggio Emilia e una Leonessa Brescia a dir poco in formissima. I lombardi al momento occupano la terza posizione in classifica e hanno vinto gli ultimi 8 match disputati tra campionato ed Eurocup. Oltretutto, possono contare su un Awudu Abass a dir poco incontenibile. Alle 20.30 è in programma la palla a due dell’altro anticipo, vale a dire Fortitudo-Pesaro. Un match sulla carta senza storia, dato che Pesaro ha perso tutti e 16 gli incontri disputati nel girone d’andata. La prima partita della domenica vedrà contrapposte un’Olimpia Milano reduce dal bel successo europeo contro il Panathinaikos e Treviso, team che sta attraversando un periodo di crisi (ha perso gli ultimi quattro incontri disputati) e che in trasferta ha vinto solo una volta fin ... Leggi la notizia su oasport

dammelloo : @Niccolo_Trigari Pensare che nel 2003 hanno radiato la Virtus per il lodo Becirovic quando adesso ogni anno salta p… - Pianeta_Basket : LBA - Virtus Roma, Bucchi 'Un bell'esame con James contro la… - Pianeta_Basket : LBA - Virtus Roma, la presentazione di James White -