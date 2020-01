Basket femminile, Serie A1 2020: con la 14a giornata comincia il girone di ritorno. Lucca-Ragusa big match, Schio e Venezia in trasferta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si comincia con il girone di ritorno della Serie A1, edizione 2019-2020. In questa quattordicesima giornata, fanno gli onori di casa le squadre sconfitte nell’Opening Day di Chianciano Terme dello scorso ottobre, ragion per cui praticamente tutte le più quotate squadre di questa stagione sono impegnate in trasferta. La più quotata squadra di casa è Lucca, al momento quarta, protagonista del big match con Ragusa. Andiamo a scoprire cosa vedremo sui campi del massimo campionato. IREN FIXI TORINO-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 11 gennaio, ore 20:30) Torino, proprio la scorsa settimana, ha lasciato l’ultimo posto in classifica con un’importante vittoria su Vigarano maturata in buona parte per merito del duo Ilaria Milazzo-Beatrice Barberis. Stavolta, però, l’ostacolo è più complicato: una Reyer Venezia in fiducia e proveniente dal successo di Eurolega contro le turche ... Leggi la notizia su oasport

