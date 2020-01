Basket, Eurolega 2019-2020: l’Anadolu Efes sbanca Barcellona e ritorna in vetta, successi esterni anche per Cska Mosca e Stella Rossa (Di sabato 11 gennaio 2020) Si sono appena conclusi i cinque match in programma nella serata odierna per la diciottesima giornata di Eurolega 2019-2020. Da registrare soltanto vittorie in trasferta: in copertina il successo dell’Anadolu Efes Istanbul sul campo del Barcellona, che permette ai turchi di riprendere posto in vetta insieme al Real Madrid; vittorie pesanti anche per Cska Mosca e Stella Rossa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo in questa serata europea. KHIMKI MOSCA-ZENIT SAN PIETROBURGO 81-83 (15-16, 22-20, 11-25, 33-22) Lo Zenit San Pietroburgo espugna la Mytishchi Arena e vince a sorpresa il derby russo contro il Khimki Mosca: il punteggio finale è di 81-83. Con questo successo la squadra di Joan Plaza aggancia Alba Berlino e Zalgiris Kaunas al terzultimo posto della classifica, mentre la formazione moscovita fuoriesce dalle posizioni playoff. A risultare decisivo è il terzo quarto, ... Leggi la notizia su oasport

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #EuroLeague | Vittoria di prestigio per l'Efes a Barcellona, Kevin Punter regala la vittoria alla Stella Rossa https://… - sportface2016 : #EuroLeague | Vittoria di prestigio per l'Efes a Barcellona, Kevin Punter regala la vittoria alla Stella Rossa - Marathonbet_IT : Big match per la vetta in #Eurolega: alle 21 #Barcellona - #AnadoluEfes. Turchi primi con 14 vittorie e tre ko. Gli… -