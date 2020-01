Barbara d’Urso si è fidanzata? Cena romantica e anello sui social ma il nome dell’uomo è avvolto dal mistero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inizia alla grande il 2020 di Barbara d’urso, almeno così sembrerebbe. Dopo il viaggio a Dubai, tra dune del deserto, palme e bagni al mare, la conduttrice è tornata in Italia, al timone di Pomeriggio 5 che regala come sempre record di ascolti con una grande novità! Ieri sera infatti i followers di Barbarella non hanno potuto fare a meno di notare che la conduttrice ha mostrato sui social qualcosa di diverso. Generalmente scherza sempre mostrando le sue cene, le sue uscite ma ieri, i toni sembravano essere diversi. Potrebbe aver portato questo nuovo anno anche un nuovo amore? Sono anni che Barbara d’urso si professa single ma a quanto pare, almeno stando alle storie postate ieri sui social, potrebbe esserci un uomo misterioso nella sua vita ( sempre che non si tratti di uno scherzo). Barbara D’URSO SI E’ fidanzata? GLI INDIZI SUI social Dicevamo che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

