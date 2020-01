Barbara d’Urso e l’uomo misterioso: la conduttrice alza il velo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tutti un po’ se l’aspettavano e alla fine il dubbio si è rivelato verità. Non c’è nessun uomo misterioso nella vita di Barbara d’Urso, nessuna proposta di matrimonio, solo un simpatico siparietto messo su dalla conduttrice più amata d’Italia e… l’amico di sempre Cristiano Malgioglio. Barbara d’Urso rivela l’uomo del mistero Lo aveva annunciato con un’ultima storia su Instagram, dopo aver condiviso tutti quelli che la davano già per fidanzata, e Carmelita è stata di parola e ha svelato chi era l’uomo misterioso che ieri sera, durante una romantica cena a lume di candela, le ha messo un anello di diamanti al dito. La delusione per i fan è stata massima, nessuna proposta per la d’Urso, niente fidanzamento o nozze in vista, solo una piccola goliardata social ideata insieme all’amico di sempre Cristiano Malgioglio. Era lui infatti l’uomo misterioso protagonista delle stories ... Leggi la notizia su thesocialpost

