Banca Online e Banca Tradizionale, nuove soluzioni per la gestione dei risparmi e dei pagamenti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha subito una notevole accelerata che ha creato le premesse per la nascita di nuove start-up e iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare e allargare l’offerta dei servizi Bancari e finanziari disponibili sul mercato Tradizionale. Questo genere di sviluppo che raggruppa diverse tecnologie e conosciuto come Fintech ha comportato la nascita di nuovi modelli commerciali e la nascita di nuovi protagonisti nel settore finanziario che hanno anticipato le banche tradizionali nell’utilizzo di tecnologie come la gestione dei propri risparmi e quella dei pagamenti al dettaglio. Grazie a questi sviluppi tecnologici le nuove società sono in grado di fornire i propri servizi con un rapporto qualità/prezzo decisamente superiore rispetto alle banche e con una propensione verso lo sviluppo e l’innovazione che stanno iniziando a mettere in crisi e ... Leggi la notizia su leggioggi

