Avellino, al teatro ‘Gesualdo’ torna “Miseria e Nobiltà” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questo fine settimana il teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino ospita lo spettacolo “Miseria e Nobiltà”, un classico della commedia napoletana. Il nuovo appuntamento con il Cartellone “Tradizione & Comicità” è per sabato 11 gennaio (ore 21.00) e domenica 12 gennaio (ore 18.00). L’adattamento dell’opera di Eduardo Scarpetta porta la firma di Lello Arena e Luciano Melchionna. In scena con Lello Arena, nei panni di Felice Sciosciammocca, anche Maria Bolignano, Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Luciano Giugliano, Irene Grasso, Fabio Rossi. Negli anni, la celebre commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, è stata rivisitata con successo a teatro da Eduardo De Filippo e, al cinema, da Totò nella famosa versione a colori ... Leggi la notizia su anteprima24

