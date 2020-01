Autostrade, nuovo crollo in galleria. Nella notte sulla A6 Torino-Savona si è staccato l’intonaco dalla volta del tunnel di Quiliano. Oltre 200 quelle a rischio (Di venerdì 10 gennaio 2020) nuovo crollo in galleria la scorsa notte. Dopo quelli sulla A26 e la A10, parte di intonaco della volta della galleria “Ricchini”, nel comune di Quiliano, sulla A6 Torino-Savona è crollato sulla carreggiata. La galleria è rimasta chiusa in direzione Torino ed è stata riaperta in mattinata dopo che i Vigili del fuoco e la Polizia stradale hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. Quando l’intonaco si è staccato dalla volta Nella galleria non transitava alcun veicolo. L’intervento di rimozione, pulizia e messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dal crollo si è concluso prima dell’alba senza causare problemi al traffico. La A6, gestita da Autostrada dei Fiori, è la stessa autostrada dove lo scorso 24 novembre, a causa di una frana provocata dal maltempo, era in parte crollato un viadotto. Secondo un rapporto del Consiglio ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

NellyEnne : GENOVA - I Benetton potrebbero essere chiamati a gestire anche il nuovo... - genovatoday : Nuovo ponte, Bucci sulla gestione: «Mi hanno detto di parlare con Aspi» - sulsitodisimone : RT @primocanale: Autostrade mette le mani sul nuovo ponte. Bucci: 'Mi hanno detto di parlare con loro' -