Autostrade, il report: 200 le gallerie italiane a rischio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stamattina una piccola nuvola di polvere di vernice si è staccata dal fianco della galleria di Quiliano, sulla A6. La stessa autostrada dove lo scorso 24 novembre è crollato un pezzo di viadotto, in seguito ad una frana. Sarebbero circa 200 le gallerie a rischio lungo tutta la rete italiana di Autostrade. Non sono solo supposizioni: a confermarlo un report stilato dal Consiglio dei Lavori pubblici (organo tecnico del ministero delle infrastrutture). Le criticità delle gallerie nel report Sarebbero, in totale, 105 le gallerie a rischio e bisognose di urgente manutenzione. Due mesi fa, infatti, con una lunga e dettagliata lettera, il Consiglio dei Lavori pubblici avrebbe informato il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), i Vigili del Fuoco, Autostrade per l’Italia e provveditorati delle Opere pubbliche delle irregolarità di alcune strutture, in particolare gallerie. ... Leggi la notizia su thesocialpost

