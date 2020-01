Autostrade, dalle stazioni di emergenza alle vie di fuga: tutte le “non conformità” delle 105 gallerie. Le sanzioni? Al massimo 150mila euro (Di venerdì 10 gennaio 2020) La “non piena conformità” era stata ammessa dalla stessa Autostrade lo scorso 23 aprile con una nota inviata alle autorità. Centocinque gallerie lunghe più di 500 metri che, a distanza di 13 anni dall’adozione del decreto legislativo che imponeva di adeguarle alle norme europee antincendio, ancora non lo erano pur mancando appena 7 giorni alla scadenza del termine stabilito dalla legge. Per questo, il 6 novembre, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha inviato alla concessionaria e ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno, il parere della Commissione permanente per le gallerie che rispondeva ‘picche’ alle “misure compensative transitorie” proposte dalla società in attesa di metterle totalmente in sicurezza, diffidandola a “mettere immediatamente” in ordine la situazione e prescrivendo diverse limitazioni e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LorellaDArcang1 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, dalle stazioni di emergenza alle vie di fuga: tutte le “non conformità” delle 105 gallerie. Le sanzioni? A… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Autostrade, dalle stazioni di emergenza alle vie di fuga: tutte le “non conformità” delle 105 gallerie. Le sanzioni? A… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, dalle stazioni di emergenza alle vie di fuga: tutte le “non conformità” delle 105 gallerie. Le sanzioni? A… -