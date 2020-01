**Autostrade: Aiscat, in Italia ben il 50% delle gallerie dell’intera Ue** (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen, (Adnkronos) – “E’ giusto ricordare inoltre che nel nostro Paese è presente ben il 50% delle gallerie dell’intera Unione Europea e che ciò rende necessario per il sistema Italia un impegno di gran lunga maggiore rispetto agli altri Paesi”. Così l’Aiscat in una nota con riferimento alle notizie allarmistiche diffuse dagli organi di stampa sullo stato delle gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri.L'articolo **Autostrade: Aiscat, in Italia ben il 50% delle gallerie dell’intera Ue** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Notiziedi_it : Autostrade, l’Aiscat chiede al Governo di aprire un negoziato per tutto il settore - MianiAttilio : Tasse, 'Pmi pagano il doppio rispetto a colossi web' Autostrade, l’Aiscat chiede al Governo di aprire un negoziato… -