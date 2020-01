Autostrade, 200 gallerie a rischio. De Micheli: "Adeguamento in corso" (Di sabato 11 gennaio 2020) In Italia 200 gallerie sarebbero a rischio crolli, di cui 105 sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia e 90 gestite da altre società. È il risultato di un primo censimento – secondo quanto riportano i quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX – effettuato dalla Guardia di finanza dopo i controlli partiti in seguito al crollo nella galleria Bertè, sulla A26 in direzione Genova nei pressi del comune di Masone, avvenuto il 30 dicembre. Nel mirino degli investigatori ci sarebbe il mancato adeguamento alla direttiva Ue sulla sicurezza nelle gallerie, recepita dall’Italia nel 2006, i cui obiettivi dovevano essere raggiunti nell’aprile del 2019. Autostrade precisa: “Gli interventi previsti da tale normativa non riguardano la sicurezza strutturale delle gallerie”. E anche Aiscat, l'associazione delle concessionarie autostradali, aggiunge: "È profondamente sbagliato e fuorviante ... Leggi la notizia su tg24.sky

