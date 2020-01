Australia,nuovi allerta per gli incendi

Australiane lanciano nuovi allerta incendi, a causa del caldo e dei forti venti che rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione. Migliaia di vigili del fuoco si preparano al peggio, poiché le temperature dovrebbero salire di nuovo sopra i 40 gradi Celsius in alcune zone degli Stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria. Gli incendi fuori controllo sono ancora numerosi. Da mesi le zone Sud e Orienle dell'Australia sono devastate dalle fiamme.(Di venerdì 10 gennaio 2020) Le autoritàne lanciano, a causa del caldo e dei forti venti che rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione. Migliaia di vigili del fuoco si preparano al peggio, poiché le temperature dovrebbero salire di nuovo sopra i 40 gradi Celsius in alcune zone degli Stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria. Glifuori controllo sono ancora numerosi. Da mesi le zone Sud e Orienle dell'sono devastate dalle fiamme.(Di venerdì 10 gennaio 2020)

