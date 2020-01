Australia, da DiCaprio alla Kidman: quanto hanno donato i Vip? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da Leonardo DiCaprio a Nicole Kidman, tante sono le star che si sono preoccupate per gli incendi in Australia e che hanno partecipato con ingenti somme alle donazioni per cercare di arginare la situazione. Le donazione delle star per l’Australia Qualche settimana fa Russell Crowe è stato assente alla cerimonia dei Golden Globe e a ritirare il suo premio ci ha pensato la collega Jennifer Aniston, la quale ha letto un messaggio in cui l’attore chiedeva di partecipare attivamente per cercare di arginare il dramma che in Australia sarebbe stato procurato anche dal cambiamento climatico. Crowe è rimasto nella sua terra natale per proteggere la sua famiglia, e come lui tantissime star e celebrities hanno preso parte alle raccolte fondi per cercare di arginare i terribili incendi che hanno colpito l’Australia: tra loro Nicole Kidman e suo marito Keith Urban avrebbero donato ... Leggi la notizia su notizie

