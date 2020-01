Australia, baby canguro trovato nel marsupio della madre morente (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sydeny, 10 gen. (askanews) – Immagini di koala con la pelliccia bruciacchiata, opossum con zampe bruciate o innumerevoli carcasse di canguri carbonizzati hanno fatto il giro del mondo da quando è iniziata la stagione degli incendi in Australia. Alcuni fortunati animali, purtroppo pochissimi, sono scampati alle fiamme e sono ora in cura in un rifugio al Glenmore Park, sobborgo di Sydney. La soccorritrice Sarah Price, che lavora per l’associazione animalista Wires, spiega: “Numerosi habitat sono stati distrutti. Pensiamo che molti animali siano morti negli incendi, non crediamo che un grande numero sia sopravvissuto e questo per il fatto che non vediamo il numero di animali che viene a chiedere assistenza o ha bisogno di assistenza che normalmente ci aspettiamo o riceviamo. Nel nostro rifugio al momento abbiamo in cura probabilmente solo 8 o 9 canguri, forse 2 o 3 ... Leggi la notizia su notizie

