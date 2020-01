Australia: arbusti iniziano a ricrescere dopo gli incendi boschivi che stanno devastando il continente (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una notizia che fa crescere la speranza nel cuore degli Australiani e in tutte quelle persone affrante per cio’ che è accaduto e sta accadendo in Australia. La bella notizia arriva dalle coste del Nuovo Galles del sud, a Kulnura con precisione. Due fotografi Australiani Mary Voorwinde e Murray Lowe, sono riusciti a fare degli scatti memorabili, nei quali mostrano che la natura, nonostante i bruttissimi colpi subiti nell’ultimo periodo, ha ancora la forza di riprendersi i propri spazi e di recuperare quello che ormai sembrava essere perduto per sempre. (Continua…) Entrambi i fotografi hanno catturato delle meravigliose foto, in cui è possibile vedere dei fiori che stanno sbocciando tra i tronchi di alberi bruciati. Una dei due, Mary Voorwinde, ha parlato di come si è addentrata insieme ad un amica per alcune ore dopo nell’area di Kulnura, dove ha avuto il ... Leggi la notizia su howtodofor

