Audio e testo del nuovo singolo di J-Ax con Max Pezzali, La Mia Hit anticipa ReAle (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il nuovo singolo di J-Ax con Max Pezzali è La Mia Hit. Il brano anticipa l'uscita del nuovo album di inediti del rapper milanese, che si prepara così al ritorno in solitaria dopo la conclusione del progetto con Fedez, chiuso con l'ultimo concerto a San Siro nel quale hanno raccolto oltre 70000 persone grazie alla costruzione del palco centrale. Il significato del singolo La Mia Hit Il brano è un inno ai grandi successi, non solo quelli musicali, ma anche quelli personali, come i grandi amori, i figli e la famiglia. Il singolo è in radio dal 10 gennaio e rappresenta il brano di lancio del prossimo lavoro sulla lunga distanza di Aleotti, che torna sul mercato a tre anni dal triplo platino Il Bello Di Essere Brutti. L'instore per la presentazione dell'album Il nuovo album sarà presentato attraverso un instore molto speciale, al quale si accederà con un biglietto d'ingresso da ... Leggi la notizia su optimaitalia

