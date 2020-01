ATP Cup 2020: la seconda semifinale. La Spagna di Nadal affronta l’Australia padrona di casa, spettacolo a Sydney (Di venerdì 10 gennaio 2020) Siamo entrati nella fase decisiva dell’ATP Cup 2020: la giornata di domani, la penultima della prima edizione di questo nuovo torneo per Nazionali, svelerà le due squadre finaliste che andranno a giocarsi il titolo nell’ultimo atto della manifestazione. La seconda semifinale in programma, probabilmente la più attesa, è quella tra i padroni di casa dell’Australia e la Spagna di Rafael Nadal: l’orgoglio di un popolo ferito da fatti che vanno ben oltre il tennis contro l’insaziabile brama di vittorie del leader della classifica mondiale. La sfida, costituita come sempre da due singolari e un doppio, comincerà domani alle ore 8.30 italiane (18.30 in quel di Sydney): spettacolo assicurato nella più popolosa città dell’Oceania. A differenza di Russia e Serbia che hanno superato agevolmente i quarti di finale, l’accesso di Australia e Spagna in ... Leggi la notizia su oasport

