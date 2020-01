Atletica, al San Paolo, a giugno, il Golden Gala 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ stata scelta Napoli per il Golden Gala di Atletica. Sarà lo Stadio San Paolo ad ospitare l’edizione 2020 del meeting. Dedicato alla memoria di Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League, il principale circuito internazionale di meeting di Atletica leggera. L’impianto di Fuorigrotta è stato individuato come rimpiazzo per l’Olimpico. Lo stadio della capitale è infatti occupato dall’Europeo di calcio. L’appuntamento è per il 28 maggio. È la quarta volta in quarant’anni che il meeting non si terrà presso lo stadio romano. Inizialmente, riferisce il Messaggero, era stato ipotizzato lo spostamento all’Arena di Milano, ma per una serie di problemi, legati all’adeguamento dell’impianto di illuminazione, all’ampliamento della tribuna stampa e alla rimozione di ampi tratti della cancellata storica che circonda la pista, alla fine è stata ... Leggi la notizia su ilnapolista

