Aston Martin - La Geely potrebbe entrare nel capitale (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Geely potrebbe ampliare la sua presenza in Europa acquisendo una partecipazione azionaria di un'altra Casa inglese, dopo la Lotus e la società produttrice degli storici taxi londinesi. Secondo indiscrezioni del Financial Times, nel mirino della società cinese ora sarebbe finita l'Aston Martin.In corso la due diligence. La Geely, proprietaria anche della Volvo, avrebbe avuto colloqui con gli attuali azionisti e i dirigenti della Casa di Gaydon per fornire le risorse fresche necessarie a rimetterne in carreggiata i bilanci aziendali. Al momento, i cinesi starebbero conducendo la cosiddetta "due diligence", ossia la verifica dei documenti contabili dell'Aston Martin. Sempre secondo la testata britannica, la Geely potrebbe acquistare una quota del capitale oppure avviare una collaborazione tecnologica con il costruttore britannico, che tra l'altro, per i motori delle proprie ... Leggi la notizia su quattroruote

