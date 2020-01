Arrestato dirigente medico del San Marco: “Soldi per esami inutili” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura della Repubblica ha dato mandato alla Polizia di porre agli arresti domiciliari il dirigente medico Alessandro Rodonò, in servizio presso il reparto di Neonatologia del Presidio ospedaliero San Marco di Catania. Rodonò chiedeva ai genitori somme di denaro per effettuare degli esami inutili sui figli per valutare la loro condizione di salute. Le indagini delle autorità competenti hanno riscontrato quattro episodi concussivi nei confronti di Rodonò. Esattamente, come spiega la Polizia, si tratta di due episodi “in forma consumata e due in forma di tentativo”. La vicenda risale ai mesi di Settembre e Ottobre 2019. Arrestato dirigente medico In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, il dirigente, dopo avere effettuato i controlli di routine a spese del servizio sanitario nazionale, sottoponeva ai genitori dei piccoli pazienti la necessità ... Leggi la notizia su notizie

