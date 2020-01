Arianna Cirrincione Instagram, coperta solo da un cappello di paglia: «Quanta sensualità» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i vip presenti alle Maldive in queste ore anche Arianna Cirrincione, giovane ex corteggiatrice di Uomini e donne, e fidanzata dell’affascinante Andrea Cerioli. La genovese, che ha stregato il cuore dell’ex tentatore di Temptation Island Vip, si gode il sole, mare e meritato relax assieme alla sua dolce metà. Su Instagram, che si sta rivelando una sorta di diario di viaggio, Arianna Cirrincione sta pubblicando diversi scatti che la vedono assieme al suo Andrea, ma non solo… Alcune foto sono davvero eccitanti e hanno per protagonista il suo corpo da urlo. Arianna Cirrincione Instagram, coperta solo da un cappello di paglia: «Quanta sensualità» Nell’ultima foto Arianna Cirrincione è ritratta di fianco con addosso soltanto un capello di paglia, che copre prontamente il Senza veli magnifico. Nudità e “vedo non vedo” hanno accesso di desiderio i fan della ... Leggi la notizia su urbanpost

zazoomnews : Arianna Cirrincione senza freni: il bikini minuscolo fa impazzire i fan [FOTO] - #Arianna #Cirrincione #senza… - MartinsShaia : Non li sopporto più Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Basta con queste foto della vacanza. Nessuno vuole vedere… - bacifinoaridere : Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono bellissimi insieme, mi scoppia il cuore quando li vedo -