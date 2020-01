Arendelle è realtà: la città di Frozen esiste davvero ed è bellissima [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il villaggio fiabesco dove è ambientata la storia di “Frozen”, l’amatissimo film Disney, esiste davvero! Si trova in Austria nei pressi di Salisburgo, è bellissima e nella realtà si chiama Hallstatt. Il borgo incantevole Sembrerebbe che i produttori della celebre pellicola d’animazione, colpiti da questa meravigliosa cittadina alpina, l’abbiano scelta come ispirazione per la scrittura della storia delle due sorelle. Il regno, infatti, ricalca le fattezze del caratteristico borgo di Hallstatt, di una bellezza folgorante. E’ incastonato fra le vette austriache e il bellissimo lago omonimo. Si estende ai piedi dei monti del Dachstein che si specchiano sulla superficie del lago, donando alla cittadina un vero tocco di magia. Il borgo è stato dichiarato patrimonio Unesco nel 1997. E’ davvero un posto incantevole, incorniciato dal bianco della neve ... Leggi la notizia su velvetgossip

