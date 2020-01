Antonella Clerici svela su Instagram che fine ha fatto Natalia Estrada (Di venerdì 10 gennaio 2020) Natalia Estrada è ricomparsa ed è tutta “colpa” di Antonella Clerici. La presentatrice ha svelato dunque che fine ha fatto l’attrice spagnola, lontana dalla tv dal 2006. Antonellina ha voluto ringraziare in modo speciale Natalia, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che ritrae sua figlia Maelle mentre prende lezioni di equitazione dalla Estrada. E a commento scrive: “Grazie #NataliaEstrada che bella giornata passata insieme”. Cappellaccio da cowboy, giacca casual, jeans e stivaloni, la showgirl spagnola è in gran forma e trasmette la sua passione per i cavalli alla piccola Maelle. Dunque Natalia si trova ospite della Clerici in Piemonte dove si è trasferita per vivere col compagno Vittorio Garrone. A dir la verità, le due donne non abitano lontano. Infatti la Estrada gestisce un maneggio con il marito, Andrea Mischianti un maneggio in provincia di ... Leggi la notizia su dilei

