Antonella Clerici e Natalia Estrada insieme per una lezione speciale a cavallo con Maelle (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Clerici e Natalia Estrada insieme è davvero strano ma non così tanto considerando la stessa passione che lega la figlia della conduttrice e l’ex showgirl spagnola. Alcune foto di Maelle a cavallo con accanto Natalia spiegano tutto; un breve video su Instagram e la Estrada spiega alcuni passaggi importanti alla piccola. Sono i cavalli la passione che lega le due donne e non è una novità per nessuno. La Estrada da tempo ha cambiato vita, non conduce più nessun programma, non fa più la ballerina, non ha più messo piede su un set ma oggi è più felice di ieri. Una vita completamente diversa, lontana dai riflettori e totalmente immersa nella natura. Uno stile di vita che Antonella Clerici in parte condivide da quando ha lasciato Roma per vivere nella casa nel bosco con Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia. Ed è lì che si sono incontrate Antonella e Natalia trascorrendo un bel po’ di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

zazoomblog : La figlia di Antonella Clerici è cresciuta: com’è diventata Maelle? - #figlia #Antonella #Clerici - notizieit : La figlia di Antonella Clerici è cresciuta: com’è diventata Maelle? - zazoomnews : Massimo Giletti e Antonella Clerici l’addio: “L’ho lasciata io voleva….” - #Massimo #Giletti #Antonella #Clerici -