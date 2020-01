Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Dal Moro è il Nuovo Tronista! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: ancora una volta la scelta di Giulio viene rimandata, mentre arriva Daniele Dal Moro come Nuovo tronista, una vecchia conoscenza del pubblico… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giulio assente in studio! È stata registrata da poche ore la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Moltissime cose importanti sono successe. Infatti la giornata si è aperta con l’ingresso del Nuovo tronista, già conosciuto al pubblico ed anche piuttosto amato. Si tratta di Daniele Dal Moro, ex partecipante del Grande Fratello. Quest’ultimo ebbe una breve relazione con la vincitrice Martina, ma poi dopo molti alti e bassi, oltre che litigi social, la loro relazione è finita. Daniele è entrato nella trasmissione e ha subito conosciuto diverse ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

