Anticipazioni Un posto al sole del 10 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di venerdì 10 gennaio 2020) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, venerdì 10 Gennaio 2020, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Le tensioni continuano in casa Sartori, dove Serena ha costretto Filippo ad un durissimo confronti che ha portato conseguenze inattese e disastrose per la coppia all’indomani delle nozze. Nessun spiraglio di salvezza per la loro relazione di intravvede all’orizzonte. Per Filippo dunque ha inizio un periodo molto difficile e duro ma a farne le spese maggiori sarà la piccola Irene. La bambina infatti si trova tra due fuochi, senza purtroppo poter fare nulla per riportare la pace tra i suoi genitori. Ma la scelta di Serena sarà definitiva? Sono finite le vacanze e per questo torna l’incubo della scuola per la povera Bianca. La ragazzina si ritroverà in aula con la sua peggior ... Leggi la notizia su velvetgossip

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 10 gennaio: Marina è molto agitata, perché? - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio. Scoppia la crisi tra Serena e Filippo, con la donna pronta a… - infoitcultura : Un posto al sole: GIULIA darà soldi a MARCELLO? Anticipazioni -