Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 10 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di venerdì 10 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Marcela decide di aiutare Isaac a risanare il debito che aveva contratto con l’Ortega per permettere all’amata Elsa di operarsi e risolvere i suoi gravi problemi di salute. Prudencio, invece, si reca da Donna Francisca che, allo stato attuale delle cose, è la sola a potergli raccontare tutta la verità su chi sia Lola e cosa abbia fatto. Anticipazioni Il Segreto di oggi venerdì 10 Gennaio: Maria continua a sottoporsi al trattamento di Dori Vilches ma l’infermiera è sempre più dura con la ragazza. La Castaneda non dorme sonni tranquilli a causa dell’oscura sensazione sulla cattiva infermiera. Tormentato dalle insinuazioni di Francisca, Prudencio decide ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomblog : Il Segreto- Anticipazioni puntata 10 gennaio: Prudencio Vs Lola ma... - #Segreto- #Anticipazioni #puntata - zazoomnews : Il segreto anticipazioni: Puente Viejo potrebbe essere distrutta Fernando Mesia trama ancora - #segreto… - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni: FERNANDO rapisce MARIA ma… - #Segreto #anticipazioni: #FERNANDO -