Annamaria Sorrentino | svolta | omicidio? Marito Paolo Foresta indagato | Quarto Grado

Annamaria Sorrentino - svolta nel caso dalla miss : marito indagato per omicidio : svolta nell'inchiesta per la morte di Annamaria Sorrentino, la miss sorda morta cadendo dal balcone nella casa di vacanza in Calabria la scorsa estate. La Procura di Vibo ha cambiato il capo di imputazione dell'indagine da 'istigazione al suicidio' a 'omicidio preterintenzionale' iscrivendo nel registro degli indagati il marito della vittima, Paolo Foresta, anche lui sordo.Continua a leggere

Annamaria Sorrentino uccisa? Probabile aborto a causa delle percosse : Luisa è la sorella di Annamaria Sorrentino, la miss napoletana di 29 anni morta lo scorso 18 agosto cadendo dal balcone di una casa sita a Parghelia (Vibo Valentia). La donna ha proposto una possibile verità di quello che potrebbe essere accaduto alla ragazza quel maledetto giorno. Le dichiarazioni di Luisa, riportate dal settimanale Giallo, sono sconvolgenti. Secondo Luisa Sorrentino, Annamaria era stanca del rapporto coniugale con Paolo ...

Annamaria Sorrentino - il marito : Mia moglie uccisa da un'amica : Uno sconvolgente messaggio fa emergere nuovi inquietanti dettagli sul caso di Annamaria Sorrentino, la bella 29enne ex Miss Campania morta cadendo dal balcone della residenza in Calabria in cui si trovava per trascorrere le vacanze estive. Il marito della ragazza, Paolo Foresta, ha inviato ad un amico il seguente messaggio: "Io nervosismo troppo io solo. Vita rovinato. Sai famiglie di Annamaria arrabbiate con me. Io paura. Io casa. Loro pensa ...