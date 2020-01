Animali, Parco Nazionale del Circeo: “350 daini a rischio uccisione”. La denuncia di LNDC (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nei giorni scorsi l’ex sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, ha lanciato un allarme relativo ai daini del Parco Nazionale del Circeo. Secondo quanto affermato da Vigorelli, l’Ente Parco si starebbe preparando a una vera e propria mattanza di almeno 350 Animali che starebbero minacciando la biodiversità e l’ecosistema dell’area protetta essendo in sovrannumero. Non si è fatta attendere la replica dell’Ente in cui assicura che nessuno sparerà agli Animali ma che verranno adottati criteri scientifici e gestionali coerenti con le finalità dei Parchi. “Ho scritto personalmente al Direttore del Parco esprimendo soddisfazione per la risposta ma al tempo stesso chiedendo chiarimenti sui metodi che pensano di adottare”, fa sapere Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Ho fatto anche presente che siamo comunque pronti a utilizzare ogni mezzo legale a nostra disposizione per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

OresteCaroppo : Portateli fertili nei parchi di Puglia e liberateli lì, dal Gargano a Leuca, e sciogliete gli enti parco che si dov… - missmoothly : Sterminio di daini nel Parco Nazionale del Circeo: saranno uccisi almeno 350 esemplari - - Lo_Scribacchino : Siamo a un altro parco di animali a Tenerife, di cui non farò il nome né ora né in tutte le foto che caricherò nei… -