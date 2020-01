Animali, estinto il pesce spatola cinese: prima specie nel 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tanti gli Animali estinti in questi ultimi e anni e tra essi anche il pesce spatola cinese la prima specie scomparsa nel 2020: ecco com’era pesce spatola, Fonte: Pixnio (https://pixnio.com/it/Animali/pesci/spatola-subacqueo-polyodon-spathula) Negli ultimi anni, purtroppo, diverse specie Animali e non solo stanno abbandonando il nostro amato pianeta e causa dell’incremento delle temperature e dell’aumento inquinamento. Alla lunga lista di Animali che hanno salutato per sempre la Terra vi è anche il pesce spatola cinese. L’animale appena citato è la prima specie estinta del 2020. Il pesce in questione era lungo circa sette metri e abitava il fiume Yangtze in Cina. La notizia è stata riportata dal settimanale internazionale Science of The Total Environment che, in un lungo articolo, ha riportato l’estinzione dell’animale non ... Leggi la notizia su chenews

