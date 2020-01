Andrea Conti, siparietto da fantacalcio: la risposta del terzino del Milan ad un utente è sorprendente [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Andrea Conti, terzino del Milan, ha risposto ad un appassionato di fantacalcio su Instagram. Il difensore rossonero ha visualizzato la storia dell’utente in cui veniva mostrata la formazione schierata e in cui risultava essere titolare anche Conti. La risposta del 12 rossonero: “Toglimi che non gioco”. In basso la FOTO. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Andrea Conti, siparietto da fantacalcio: la risposta del terzino del Milan ad un utente è sorprendente FOTO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

