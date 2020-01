Ancora hashish sulle spiagge siciliane: un nuovo "pacco" nelle coste agrigentine (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Dopo il ritrovamento di un pacco contenente hashish ieri mattino nelle coste di Trapani, oggi pomerggio un'altra scatola è arrivata sulla spiaggia di Realmonte, in questi giorni tra le coste agrigentine e del trapanese questi episodi si susseguono con una certa frequenza Non si arresta lo strano fenomeno che in questi giorni sta dando molto da lavorare alle forze dell’ordine per risolvere il mistero legato al ritrovamento di importanti quantità di stupefacente sulle spiagge. Anche questo pomeriggio, in provincia di Agrigento è stato rinvenuto un altro pacco contenente droga e, nello specifico, hashish. Ben 40 chili di sostanza stupefacente contenuta dentro un involucro, a sua volta tutto imballato da nastro adesivo, per garantirne una maggiore protezione. Il ritrovamento è stato fatto dai poliziotti della sezione volanti della questura e dagli agenti del ... Leggi la notizia su ilgiornale

