Amy Schumer mostra i lividi sulla pancia, sono i segni della fecondazione in vitro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Amy Schumer è diventata mamma qualche mese fa e, volendo dare un fratellino al figlio prima o poi, ha deciso di congelare i suoi ovuli. È per questo che si è sottoposta alla fecondazione in vitro, non avendo paura di rivelare i segni e i lividi che il trattamento lascia sul corpo. Leggi la notizia su fanpage

