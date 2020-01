American Horror Story rinnovata per altre tre stagioni: si riparte da Sarah Paulson ma senza Ryan Murphy? (Di venerdì 10 gennaio 2020) E alla fine sembra proprio che il rinnovo sia arrivata ma molte cose potrebbero cambiare per American Horror Story. La serie tv antologica creata da Ryan Murphy è diventata ormai una vera e propria creatura in grado di camminare da sola e di portare un notevole successo a FX ed è per questo che la rete non ha intenzione di rinunciarvi, anzi. Proprio ieri sera durante l'incontro con la stampa, i piani alti della rete hanno annunciato di aver rinnovato American Horror Story per altre tre stagioni a parte la decima già annunciata e che andrà in onda il prossimo settembre negli Usa. La serie avrà un'undicesima, una dodicesima e una tredicesima stagione e non è detto che, a quel punto, non ottenga ancora un altro rinnovo, tutto dipenderà dalle idee, dal cast e dagli ascolti che si porteranno a casa. Rimane il fatto che il dubbio sulla presenza di Ryan Murphy adesso si fa sempre grande. ... Leggi la notizia su optimaitalia

