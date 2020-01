American Horror Story rinnovata: anticipazioni e numero stagioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) American Horror Story rinnovata: anticipazioni e numero stagioni Amanti delle serie televisive da brivido è giunto il momento di festeggiare, American Horror Story è stata ufficialmente rinnovata! La serie televisiva antologica, ideata da Ryan Murphy con Brad Falchuk e trasmessa sulla rete via cavo FX, proseguirà il suo lugubre percorso per almeno altre tre avvincenti ed appassionanti stagioni. La fiction, giunta per ora al nono capitolo, rappresenta una delle saghe più longeve del piccolo schermo grazie alla sua capacità di saper unire il gusto per il macabro, lo strano e il perturbante con eventi realmente accaduti che suscitano la curiosità del pubblico. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su American Horror Story! American Horror Story rinnovata: anticipazioni e numero stagioni Era il 2011 quando il telefilm Horror nato da un’idea Ryan Murphy e Brad Falchuk, ... Leggi la notizia su termometropolitico

gayburg : È morto Harry Hains, star di American Horror Story - morxarty : RT @inlovewithfede_: AMERICAN HORROR STORY RINNOVATA FINO ALLA STAGIONE 13? - heavharry : e la nuova stagione di skam italia, e la nuova stagione di élite, e la nuova stagione di the society, e la nuova st… -