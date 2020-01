Alpinista precipita sul monte Resegone

Undi Asti ha perso la vita sulle montagne del Lecchese,ndo daldopo aver affrontato la ferrata "Gamma1", tra le più tecniche. Non vedendolo tornare gli amici hanno chiesto aiuto e il soccorso alpino ha avviato le ricerche. Il corpo 48enne è stato individuato sul versante di Morterone. Secondo i soccorritori èto per circa 300metri, non avendo scampo, e non era ben equipaggiato per il tipo di scalata che intendeva compiere.(Di venerdì 10 gennaio 2020)