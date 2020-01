Allegri per la panchina ma non solo: le future strategie del Milan (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ruolo da manager per l'ex allenatore juventino, cassa con i big più il rinnovo di Donnarumma: i rossoneri studiano le mosse per la prossima stagione. Leggi la notizia su foxsports

capuanogio : Affidare il progetto sportivo ad #Allegri con un ruolo alla Ferguson e pieni poteri per riportare il #Milan in Cham… - GoalItalia : Il Milan studia il piano per il grande rilancio: fare cassa adesso per poi ricostruire con Allegri [?? Gazzetta dell… - OlimpiaMI1936 : Il basket ha perso nelle settimane scorse Alessio Allegri. Nei giorni successivi la moglie Claudia ha dato alla lu… -