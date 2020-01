Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli atleti dormiranno su letti di cartone riciclabile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli atleti delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dormiranno su 18.000 letti caratterizzati da una struttura in cartone e materassi realizzati in materiali plastici. Al termine della competizione saranno interamente riciclati. Leggi la notizia su fanpage

AndreaPivato1 : RT @marcofantasiatw: Ora basta però. La Serbia campionessa d'Europa non sarà alle Olimpiadi perché a Bari e a Berlino non ha giocato da cam… - ele_rinaldi : @AntonySciascia Sicuramente! Una vittoria per tutti, soprattutto considerato che aveva già detto più volte di non a… - obvae_ : RT @MaleficamenteIo: Ho finito la serie un'ora fa e sentivo il dovere morale di mostrarvi tessa e scott sulle note di moulin rouge spaccare… -