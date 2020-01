"Allah akbar": così l'egiziano si vendica di chi lo ha arrestato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Federico Garau Il 30enne era stato arrestato dagli uomini del commissariato di Fondi nel 2018 dopo che aveva minacciato di far saltare in aria un'abitazione con una bombola di gas e dichiarato di far parte dell'Isis. Tornato libero, lo straniero ha cercato di sfondare la porta del commissariato per rivalersi sui poliziotti È finito nuovamente dietro le sbarre il 30enne egiziano che nel 2018 fu arrestato dopo che aveva minacciato di far saltare in aria un'abitazione servendosi di una bombola di gas. Tornato in libertà, lo straniero ha raggiunto il commissariato di Fondi (Latina), con l'intenzione di vendicarsi degli agenti che lo avevano allora fermato. Il 16 giugno di due anni fa, Khattab Abdalla Ahmed Abdalla, questo il nome del nordafricano, era stato colto in flagranza di reato mentre stava commettendo un furto all'interno di una villetta in via delle Marne. Raggiunto ... Leggi la notizia su ilgiornale

matteosalvinimi : Ed è in giornate come questa, con l'estremismo islamico che ci minaccia e un passante ucciso a Parigi al grido di '… - LegaSalvini : PARIGI, ACCOLTELLA I PASSANTI URLANDO «ALLAH AKBAR»: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI. UCCISO L'ASSALITORE - LegaSalvini : PARIGI, ACCOLTELLA I PASSANTI URLANDO 'ALLAH AKBAR': UNO È MORTO. LA POLIZIA SPARA E UCCIDE L'AGGRESSORE -