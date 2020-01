Al via Milano Moda Uomo, Napoli prima per numero di imprese: sono quasi 21 mila (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dal 10 al 14 gennaio al via milano Moda Uomo. Quanto pesa la Moda al maschile nelle imprese? Su 33 mila in Lombardia tra produzione, commercio e design oltre 20 mila sono guidate da uomini, il 62% del totale, soprattutto nell’attivita’ di design, quasi tre su quattro (73%) e nella produzione, circa due su tre (64%). Superano la media regionale milano (67%), Como (65%) e Varese (64%). Nel design a Cremona pesano per l’84% e a Pavia per il 78% mentre nella produzione arrivano al 70% circa a Varese e Como. Piu’ forte la presenza femminile nel commercio dove le donne rappresentano il 43% e gli uomini il 57% ma non a milano dove le imprese al maschile sono comunque quasi due su tre (65%). Per numero complessivo di imprese milano domina con 13 mila, seguita da Brescia con quasi 4 mila, Bergamo e Varese con oltre 3 mila. Superano le 2 mila anche Como e Monza Brianza. In ... Leggi la notizia su ildenaro

