Al Piccolo Misericordia, nuovo lavoro di Emma Dante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Debuttera' in prima nazionale il 14 gennaio al Piccolo teatro di Milano 'Misericordia', nuovo lavoro della drammaturga e regista Emma Dante, coprodotto con Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale e Teatro Biondo di Palermo. In programma fino al 16 febbraio, lo spettacolo mette in scena una inusuale famiglia senza legami di sangue, formata da tre prostitute e dal figlio di una loro 'collega' uccisa a botte da un cliente, padre del Piccolo che proprio per le botte nasce "difettoso".Il titolo e' "Misericordia perche' racconta la capacita' inesauribile di amare" ha spiegato la regista, che ha scelto di usare il dialetto stretto di Palermo come lingua. "Ma la gestualita' e il movimento forsennato dei corpi nello spazio - assicura - rendono il testo leggibile". "Non facciamo teatro di intrattenimento. Ci ostiniamo a tenere il pubblico in pizzo sulla sedia, attento e vivo. Questo e' uno ... Leggi la notizia su ilfogliettone

