Al Maschio Angioino le premiazioni della FIN. Sport, campioni e tante emozioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Al Maschio Angioino si è svolta la cerimonia delle premiazioni a società e atleti campani per l’anno 2019. Momento di grande emozionie con il piccolo nuotatore Matteo Castaldo nato con una grave malformazione. “Il 2019 è stato un anno da incorniciare, non soltanto per le Universiadi a Napoli e in Campania, ma per i prestigiosi … L'articolo Al Maschio Angioino le premiazioni della FIN. Sport, campioni e tante emozioni proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

NiMartina : RT @markorusso69: @eurodisgusto @borghi_claudio @eurodisastro @nuova_venezia @zaiapresidente Abbe’ allora domani mi vendo castel dell’Ovo e… - Charlotte3117 : RT @markorusso69: @eurodisgusto @borghi_claudio @eurodisastro @nuova_venezia @zaiapresidente Abbe’ allora domani mi vendo castel dell’Ovo e… - cronachecampane : Nuoto: premiati a Napoli atleti campani al Maschio Angioino -