Aida Yespica: "Ho amato una donna molto famosa, la conoscete tutti" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aida Yespica racconta della sua relazione con una donna molto famosa e importante e nell'intervista a Lorella Boccia a Rivelo spiega di essere stata molto male. Aida Yespica ha avuto una relazione con una donna in passato: lo ha rivelato in un'intervista nel programma Rivelo alla conduttrice Lorella Boccia, spiegando di aver fatto follie per questa persona. "In passato ho amato una donna. E' stato un'amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei... ma una volta finita sono stata molto male." Aida Yespica non ha voluto assolutamente rivelare il nome di questa donna con cui ha avuto una relazione, ma ha ribadito che è molto popolare: "La conoscete ... Leggi la notizia su movieplayer

