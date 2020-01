Aida Yespica: “Ho amato per un anno una donna famosa. Chi è? La conosciamo tutti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Ho amato una donna molto famosa”: a sorpresa, arriva la confessione di Aida Yespica che ha rivelato di avere vissuto una relazione durata un anno con una donna molto popolare. “La conosciamo tutti” ha aggiunto, senza tuttavia specificare dettagli che aiutino a identificarla. In pubblico, Aida ha vissuto solo relazione eterosessuali. Nella lista dei suoi ex compaiono Francesco Facchinetti e Matteo Ferrari. Leggi la notizia su gossip.fanpage

isabellamdenti : @trash_italiano La combo sarebbe far entrare pure Aida Yespica - nicoloji_ : Antonella Elia che parla di culo e tette ed è subito Isola Aida Yespica #GFVIP - isabellamdenti : VI IMPLORO AIDA YESPICA #GFVIP -